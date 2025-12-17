Universidad Católica igualó con Perú en la segunda jornada de la Copa UC Sub 17

Universidad Católica igualó 1-1 con Perú este miércoles en el Claro Arena, en la segunda jornada del Grupo A de la Copa UC Sub 17.

Luciano Soto abrió el marcador para los Cruzados (29'), pero Gonzalo Alvarez lo igualó para el seleccionado peruano (37').

El resultado dejó a la UC en el segundo lugar del Grupo A, con cuatro puntos, igualado con Colombia, que lidera la tabla tras haber vencido por 3-0 a Catar en esta jornada.

Los peruanos están terceros, con dos positivos, mientras que la selección asiática está en el último puesto.

La UC buscará la clasificación a la siguiente fase de la Copa UC este jueves, cuando enfrente a Colombia por el liderato del grupo; el otro duelo del Grupo A lo disputarán Perú y Catar.