"Es muy atrevido y táctico": El potente espaldarazo de Johnny Herrera a Meneghini

A la espera de que las negociaciones entre Universidad de Chile y el técnico Francisco Meneghini lleguen a buen puerto, en el entorno del cuadro azul hay voces que aprueban la llegada del entrenador argentino a la banca del cuadro estudiantil

Es el caso del exportero Johnny Herrera, quien dio su visto bueno para que "Paqui" se haga cargo del equipo y reemplace a Gustavo Álvarez.

"Lo conozco bien, le seguí su campaña y no sé si es darle un respaldo a él, pero es hablar bien de él por cómo es como entrenador", reconoció el otrora golero en su rol de panelista del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

"Conozco a su preparador físico, Gonzalo (Fellay). Es gente muy capacitada, un técnico muy atrevido y bien táctico. Fue ayudante mucho tiempo, primero de Marcelo Bielsa, y luego con la campaña exitosa en la U y la selección con Sampaoli. Esa es la línea que tiene para trabajar y dirigir a sus equipos, achicar espacios e ir adelante. Si me preguntaban del medio era el principal candidato", añadió.

"Llega en su minuto correcto. Salió de Everton en forma que no fue justa. No tuvo un inicio tan bueno, pero fue donde se apuró la dirigencia de Everton. Creo que es el indicado para la U. Le tienen que traer un par de jugadores acordes, tienen una base que es muy buena", complementó.