"Un nuevo chuncho emerge": Universidad de Chile lanzó sus camisetas 2026

A través de redes sociales, Universidad de Chile estrenó de forma oficial sus camisetas local y visitante para la temporada 2026, con llamativos diseños en ambas casaquillas.

Bajo el slogan "Un nuevo chuncho emerge: símbolo eterno de la U", la firma Adidas publicó un video de presentación con algunos futbolistas del club, además del cameo de Sergio Vargas y Luis Mussri.

La gran novedad de ambas camisetas fue el ansiado retorno de los modelos en manga larga, pues Adidas optó por revivir esta versión en sus nuevos templates aprovechando la llegada del Mundial 2026. Sin embargo, solo se lanzó para hombre, a $79.990.

El primer uniforme puso al rojo como color secundario y dejó solo la U en el pecho, sacando su escudo para dejar al chuncho como elemento gráfico plasmado por toda la camiseta.

La segunda indumentaria, de color blanco fue la más rompedora, pues eliminó por completo la icónica U y optó por utilizar solo el escudo. Además incluyó un diseño abstracto azul en una gran porción de la zona frontal.

Tanto la camiseta azul como la blanca están disponibles en preventa, con un costo de $69.990, $64.990 y $49.990 para las versiones para hombre, mujer y niños en manga corta.

También fue revelada una camiseta pre partido personalizada, con un patrón de triángulos irregulares similares a una estrella, parecidos a una antigua camiseta de "Superman" Vargas en los años 90.