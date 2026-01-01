Síguenos:
Con contacto de Sampaoli: Aseguraron que Atlético Mineiro va tras Assadi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según un reporte desde Brasil, el entrenador argentino habló directamente con el jugador de la U.

La buena temporada de Lucas Assadi en Universidad de Chile volvió a hacer ruido en el mercado de pases, pues según reportes desde Brasil, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli lo tiene en carpeta, con gran participación del propio DT en el sondeo.

Así lo detalló el periodista brasileño que cubre el día a día del cuadro "Galo", Guilherme Frossard: "Vitor Carvalho y Lucas Assadi están, de hecho, en el radar del Atlético Mineiro. Sampaoli incluso hizo contacto directo con Assadi, según informaron sus colegas chilenos".

Además, precisó que las conversaciones están en una etapa muy inicial: "Son situaciones aún bastante preliminares, pero se trata de dos nombres a tener muy en cuenta".

El futbolista chileno cuenta con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 con Universidad de Chile, pero este interés del Atlético Mineiro y las conversaciones directas con el técnico trasandino, podrían acelerar su salida del "Romántico Viajero".

