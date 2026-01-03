Síguenos:
supergeek

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

El mensaje de Marcelo Díaz tras confirmarse el fichaje de Eduardo Vargas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán de Universidad de Chile utilizó sus redes sociales para saludar a su excompañero en la histórica campaña de 2011. Ambos referentes volverán a compartir camarín en la temporada 2026.

El mensaje de Marcelo Díaz tras confirmarse el fichaje de Eduardo Vargas
La oficialización del regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile generó una ola de reacciones entre los hinchas y el mundo del fútbol, pero una de las más esperadas era la del actual capitán y referente del plantel, Marcelo Díaz.

Apenas minutos después de que el club comunicó la noticia, el volante utilizó su cuenta de Instagram para recibir con los brazos abiertos al delantero. A través de sus historias, el volante reposteó la imagen oficial del fichaje y le dedicó breves y sentidas palabras al nacido en Renca.

"¡Bienvenido a tu casa, goleador!", escribió Díaz, etiquetando a su compañero, con quien compartió la gloria en la inolvidable temporada 2011 bajo el mando de Jorge Sampaoli, conquistando el bicampeonato nacional y la Copa Sudamericana.

Este gesto marca el reencuentro de dos de los pilares de la "Generación Dorada" de la U. Ahora, con la cinta de capitán en el brazo de Díaz y con Vargas portando la camiseta número 11, ambos buscarán liderar al equipo en los desafíos del 2026, reeditando una sociedad que tantas alegrías entregó al pueblo azul hace más de una década.

