Cuatro años de la guerra: el papa urge a un alto el fuego y a la paz en Ucrania
"Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible", lamentó León XIV, y afirmó que la concordia "no puede posponerse".
"Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables. Que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz", añadió.