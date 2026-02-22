Cuatro años de la guerra: el papa urge a un alto el fuego y a la paz en Ucrania

El papa León XIV realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un alto el fuego y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en Ucrania, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

"Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada guerra es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse", dijo el papa recordando que se cumplen los cuatro años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

Y agregó: "Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables".

Por ello, añadió: "Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz":

Asimismo, invitó a todos "a unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos del mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz".