Es oficial: Universidad de Chile confirmó a Meneghini como su nuevo entrenador

Se acabó el misterio en el Centro Deportivo Azul. Universidad de Chile oficializó este lunes a Francisco Meneghini como su nuevo director técnico para la temporada 2026. El entrenador argentino, de 37 años, firmó su acuerdo con la institución tras recibir la aprobación total de la mesa directiva de la concesionaria.

"Con entusiasmo anunciamos que la campaña 2026 del Romántico Viajero será liderada por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini", comunicó el club a través de sus canales oficiales. El estratega llega con la misión de mantener el protagonismo del equipo y afrontar los desafíos nacionales e internacionales del próximo año.

Los méritos de "Paqui"

Meneghini asume este desafío antecedido de una temporada sobresaliente al mando de O'Higgins. Con el cuadro de Rancagua, alcanzó el tercer lugar del Campeonato Nacional con un 62,2 por ciento de rendimiento, logrando una clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Desde la U destacaron que su estilo, caracterizado por la "presión alta y gran intensidad", coincide plenamente con el sello que busca el plantel. Además, valoraron su experiencia previa en clubes como Unión La Calera, Audax Italiano, Everton y Defensa y Justicia, así como su formación en cuerpos técnicos mundialistas junto a Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

Este paso marca el regreso de Meneghini a la institución, aunque ahora en el rol principal. El argentino ya trabajó en el club como analista del staff de Sampaoli en 2011 y posteriormente como ayudante técnico de Sebastián Beccacece en 2016.