Familia Schapira dijo adiós a la U con una carta: Nunca dejaremos de ser hinchas

Luego de concretar la venta de sus acciones de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, Daniel Schapira y su hijo Eduardo publicaron una carta para manifestar su sentir.

"Hoy cerramos una etapa importante y profundamente significativa para nuestra familia. Tras concretar la venta de nuestra participación en Azul Azul S.A., queremos dirigir estas palabras a la comunidad de la Universidad de Chile, a sus hinchas y a todos quienes forman parte de la vida diaria del club", expresaron en la misiva.

Schapira agregó que "nuestra experiencia como accionistas fue, en muchos sentidos, exigente y compleja. Hubo momentos de ilusión, pero también de frustración y desgaste, que marcaron un camino más difícil de lo que imaginamos cuando decidimos involucrarnos en este proyecto".

"Aun así, nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente, y siempre actuamos con la convicción de que nuestras decisiones buscaban el bien del club. Dejamos de ser accionistas, pero nunca dejaremos de ser hinchas de la U", complementaron.

Recordar que los Schapira poseían el 21,44 por ciento de las acciones de la sociedad anónima, las que fueron adquiridas por el abogado José Ramón Correa, quien director de la concesionaria y cercano a Michael Clark.