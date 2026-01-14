Guerrero y la pretemporada: Al "profe" Meneghini le gusta la intensidad

Maximiliano Guerrero, delantero de Universidad de Chile, repasó lo que ha sido la pretemporada del equipo bajo las órdenes del DT Francisco Meneghini y dio una mirada hacia los desafíos del 2026.

"Han sido unos trabajos muy intensos. Estamos trabajando harto el tema físico. Al profe le gusta harto la intensidad, así que estamos apuntando a eso. También estamos viendo el tema táctico para ir perfeccionando todas las cosas y piezas por encajar para ser un equipo mejor", señaló.

Respecto a los venideros amistosos con Racing y Universitario, el delantero indicó: "Son dos rivales muy duros, muy fuertes. Se hacen fuertes en sus campeonatos. Tenemos que medirnos de la mejor manera".

"En lo grupal, para nosotros lo más importante es ganar el Campeonato Nacional, a eso apuntamos y queremos este año", agregó en medio de los trabajos en el Complejo Casa del Futbolista del Sifup, en Pirque.

"En lo personal, marcar en el campeonato hartos goles, hacer hartas asistencias y ser un jugador clave en el equipo", cerró.