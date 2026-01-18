Gustavo Costas: Tuve la oportunidad de llegar a Universidad de Chile, pero no se dio

En la previa de lo que era su duelo amistoso en Concepción, el técnico argentino Gustavo Costas reveló que un punto de su carrera pudo dirigir a Universidad de Chile, siendo considerado más de una vez.

"Tuve la oportunidad de llegar a Universidad de Chile en tres o cuatro oportunidades. Me llamaron, pero no se dio finalmente", confesó el actual entrenador de Racing Club.

Seguido a ello, el exestratega de Palestino puntualizó: "La gente de La U es igual a Racing, en el sentido de que si van mal en el campeonato y cantan igualmente los 90 minutos del partido. Por eso los comparo".

Si bien el partido iba a jugarse este domingo a eso de las 19:00 horas (22:00 GMT), las autoridades se vieron en la obligación de suspenderlo debido a los incendios forestales que afectan las regiones del Biobío y Ñuble.