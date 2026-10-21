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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Hinchas de la U convocaron asamblea con miras a elecciones de la Corfuch

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La asamblea general será el sábado 24 de octubre.

Hinchas de la U convocaron asamblea con miras a elecciones de la Corfuch
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La Asamblea de Hinchas Azules (AHA) hizo un llamado a asistir el próximo sábado 24 de octubre a la vigésima asamblea general, para informar y discutir el escenario de cara a las elecciones que realizará en diciembre la Corfuch, la corporación que ostenta los derechos federativos del club para participar en el fútbol profesional y que fue reactivada el año pasado.

"La 20° Asamblea será una de las más trascendentales en nuestros 12 años de historia, tras un arduo trabajo colaborativo con distintos espacios vinculados a la U logramos la reactivación de la CORFUCH y, así, habilitar un proceso electoral histórico. Fijaremos el mandato claro que orientará a la organización y a sus representantes en esta nueva etapa por la recuperación", explicó Víctor Delgado, vicepresidente de la Asociación de Hinchas Azules.

En esta asamblea, la AHA presentará su lista y los aliados para las elecciones. Esta nómina responde a un programa estratégico para el período 2027-2031, orientado a reactivar plenamente la Corfuch mediante una gestión masiva, democrática y transparente.

La asamblea también ocurrirá días después del terremoto que sacudió a Azul Azul, luego que fuera revocado el directorio que encabezaba Cecilia Pérez.

La Asamblea de Hinchas Azules será en el Auditorio "Emilio Croizet" de la Faculdad de Medicina de la Universidad de Chile, en la calle Dr. Carlos Lorca #999, cerca del Metro Hospitales.

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