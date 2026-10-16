Johnny Herrera se bajó de la despedida de Matías Rodríguez: "No me llevo bien con la gente de la U"

Una sorpresiva y sensible baja tendrá el partido de despedida del exdefensor de Universidad de Chile Matías Rodríguez, programado para este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida luego de que su excompañero Johnny Herrera confirmara que no asistirá al compromiso.

El histórico excapitán y multicampeón con el "Romántico Viajero" explicó su decisión en el panel de "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, reconociendo abiertamente que su postura responde a las marcadas diferencias que mantiene con personas vinculadas al club laico y a Azul Azul.

"Todo el mundo sabe que yo no me llevo bien con la gente de la U", lanzó de entrada y sin rodeos el exguardameta angolino.

En esa misma línea, Herrera remarcó que su ausencia va en sintonía con la conducta que ha mantenido desde que colgó los guantes: "Me han invitado a muchas despedidas y no he ido a ninguna, por eso no he querido hacer la mía tampoco".

Pese a valorar la invitación del defensor más goleador en la historia de la U, el bicampeón de América fue enfático en señalar que prefiere mantenerse al margen de la contingencia estudiantil mientras no tenga un rol determinante en la institución.

"Me hubiera gustado ir, pero yo ya salí de la U. Solo volvería de una forma: si vuelvo, me tendría que hacer prácticamente de todo. No me gusta andar con cosas a medias tintas, esa ha sido mi forma siempre", sentenció el exfutbolista.

De esta manera, el homenaje que reunirá a varias leyendas del título de la Copa Sudamericana 2011 no contará con su histórico arquero bajo los tres tubos, aunque sí dirán presente figuras de la talla de José Rojas, Marcelo Díaz, Gustavo Lorenzetti, Gustavo Canales y Diego Rivarola, entre otros referentes de la época dorada azul.