Juan Martín Lucero: No voy a hablar de mi pasado, es un momento que quedó atrás
El delantero argentino tuvo su presentación oficial en el CDA.
El flamante delantero de Universidad de Chile, Juan Martín Lucero, entregó sus primeras impresiones a la prensa y al ser consultado por su pasado en Colo Colo fue claro al expresar que no tendrá mayores comentarios a su paso por el elenco albo.
"Primero, agradecer a Manuel, a la U por el interés que mostraron en mí. Fueron varias charlas, casi todos los días, se portó como un señor. Fue una negociación difícil, y sobre todo por la salida de Fortaleza, y él me acompañó y juntos logramos que se destrabe. Después, no voy a hablar de mi pasado. Es un momento que quedó atrás. Respeto a la U de Chile, a la comisión directiva, a mis compañeros y voy a hablar de eso en adelante", dijo Lucero en conferencia de prensa.
"Como mencioné, no diré mucho del tema. Llego a un club grande y eso me genera motivación y expectativa para luchar con todo por la camiseta, como siempre ha sido donde jugué", añadió.
Con respecto a su nivel actual, el nacido en Junín expresó que "arranque muy bien en Fortaleza con dos años muy buenos, competimos a nivel nacional e internacional con el club. Ya en el tercer año el equipo no fue lo mismo, y hubo rendimientos personales y grupales bajos, y eso afecta. En tres años tengo buenos números, quizás el último no fue el mejor, pero son 60 goles en tres años, y vengo a reencontrarme con un fútbol que conozco en un club grande".
Lucero habló de jugar a estadio lleno y del juicio con Colo Colo
Lucero fue consultado respecto a la posibilidad de jugar en el Estadio Nacional con la hinchada de la U: "Sé que la U lidera el ranking de asistencia. Me gusta mirar fútbol, soy amigo de Matías (Zaldivia) y Leandro (Fernández), y seguí la campaña, y la U suele jugar con 40 mil personas y siempre eso es muy motivador. Ojalá pueda estar presente y tener ese momento en persona", expresó.
"Siempre se le exige a la U. Sé de la necesidad de lograr un campeonato nacional, y ese es el objetivo principal de este plantel, mío también. Vengo a darlo todo para aportar desde donde me necesiten", añadió Lucero, quien fue consultado por el juicio que terminó ganándolo en el TAS.
"Si un juicio y el TAS salió a mi favor, hay un por qué. No estuve errado en lo que hice. Yo me considero de mucha palabra y en cada situación lo comunico y después en cada club, persona o situación se valora. A Manuel le dije 'si me esperas, yo voy'. Y él me dijo que tenía miedo de que yo esté negociando con otros equipos. Y ahí le dije que 'si te doy la palabra, quédate tranquilo'".