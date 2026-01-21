Juan Martín Lucero: No voy a hablar de mi pasado, es un momento que quedó atrás

El flamante delantero de Universidad de Chile, Juan Martín Lucero, entregó sus primeras impresiones a la prensa y al ser consultado por su pasado en Colo Colo fue claro al expresar que no tendrá mayores comentarios a su paso por el elenco albo.

"Primero, agradecer a Manuel, a la U por el interés que mostraron en mí. Fueron varias charlas, casi todos los días, se portó como un señor. Fue una negociación difícil, y sobre todo por la salida de Fortaleza, y él me acompañó y juntos logramos que se destrabe. Después, no voy a hablar de mi pasado. Es un momento que quedó atrás. Respeto a la U de Chile, a la comisión directiva, a mis compañeros y voy a hablar de eso en adelante", dijo Lucero en conferencia de prensa.

"Como mencioné, no diré mucho del tema. Llego a un club grande y eso me genera motivación y expectativa para luchar con todo por la camiseta, como siempre ha sido donde jugué", añadió.

Con respecto a su nivel actual, el nacido en Junín expresó que "arranque muy bien en Fortaleza con dos años muy buenos, competimos a nivel nacional e internacional con el club. Ya en el tercer año el equipo no fue lo mismo, y hubo rendimientos personales y grupales bajos, y eso afecta. En tres años tengo buenos números, quizás el último no fue el mejor, pero son 60 goles en tres años, y vengo a reencontrarme con un fútbol que conozco en un club grande".

Lucero habló de jugar a estadio lleno y del juicio con Colo Colo

Lucero fue consultado respecto a la posibilidad de jugar en el Estadio Nacional con la hinchada de la U: "Sé que la U lidera el ranking de asistencia. Me gusta mirar fútbol, soy amigo de Matías (Zaldivia) y Leandro (Fernández), y seguí la campaña, y la U suele jugar con 40 mil personas y siempre eso es muy motivador. Ojalá pueda estar presente y tener ese momento en persona", expresó.

"Siempre se le exige a la U. Sé de la necesidad de lograr un campeonato nacional, y ese es el objetivo principal de este plantel, mío también. Vengo a darlo todo para aportar desde donde me necesiten", añadió Lucero, quien fue consultado por el juicio que terminó ganándolo en el TAS.

"Si un juicio y el TAS salió a mi favor, hay un por qué. No estuve errado en lo que hice. Yo me considero de mucha palabra y en cada situación lo comunico y después en cada club, persona o situación se valora. A Manuel le dije 'si me esperas, yo voy'. Y él me dijo que tenía miedo de que yo esté negociando con otros equipos. Y ahí le dije que 'si te doy la palabra, quédate tranquilo'".