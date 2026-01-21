Presidente Boric anuncia duelo nacional en honor a víctimas de los incendios

De visita en Penco, una de las comunas más devastadas por los incendios forestales en la Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric adelantó que decretará duelo nacional en honor a las víctimas de la catástrofe que azota a la zona sur del país.

"Como corresponde, prontamente vamos a decretar duelo nacional por las personas fallecidas, para que (los deudos) sepan que todo Chile está con ellos", anunció el Mandatario este miércoles, en el marco de un punto de prensa que encabezó junto al alcalde Rodrigo Vera.

Más tarde, el Jefe de Estado volvió a entregar "condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas de esta terrible tragedia", y recordó que "instruí hace varios días a la directora del Servicio Médico Legal que se apersonara en la región para acelerar los trámites de identificación de los cuerpos", remarcando la importancia de que "se haga un barrido completo para poder dar certeza" a los sobrevivientes.

En cuanto a las labores de reconstrucción, subrayó que "vamos a levantar a Penco y (la localidad costera de) Lirquén entre todos: por eso estamos en terreno junto con los vecinos, con municipalidades de diferentes lugares del país, con voluntarios de universidades, y con gente de sindicatos".

Boric recalcó que "el Gobierno nacional está enteramente desplegado: estamos limpiando con maquinarias, entregando cajas de alimentos con la gente de Senapred, y acumulando stock de viviendas de emergencia para instalarlas apenas se pueda" en los sectores asolados por las llamas.

"Lo que quiero transmitir a todos los chilenos y chilenas, y en particular a quienes han resultado damnificados, es que vamos a levantarnos. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el terreno y escuchando a los vecinos para apretar donde más duele", garantizó.

Gestiones con equipos de Kast

Con todo, reafirmó que la reconstrucción "es una tarea de Estado: hoy día, la responsabilidad por supuesto que es del Gobierno en ejercicio (...) Lo que hemos transmitido al Presidente electo y a su equipo es que toda la información está disponible, y ahora que ha nombrado a su gabinete, habrá reuniones entre los diferentes ministros" para coordinarse hacia el futuro, ya que "la idea es que haya continuidad para que esto sea lo más expedito posible. El 11 de marzo no se puede partir de nuevo".

"Chile es uno solo, incluso en momentos de transición política", aseveró en una declaración posterior, relevando que los gobiernos actual y futuro "somos de tendencias políticas muy distintas, pero Chile nos une, y hemos estado coordinando las diferentes acciones, entregando información".

El Presidente confirmó entonces que "los ministros correspondientes ya están en contacto a través del ministro (del Interior, Álvaro) Elizalde y el futuro ministro (de la misma cartera, Claudio) Alvarado para poder realizar el traspaso y que haya continuidad, porque lo que la gente necesita es que la reconstrucción y el apoyo lleguen lo más rápido posible, y esto no puede partir de cero".

Kast sobre la etapa postemergencia

Mientras tanto, en un punto de prensa realizado en la ciudad de Bulnes, región de Ñuble, el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a las labores que impulsará su gobierno en la etapa de postemergencia.

El líder republicano aseguró que "no vamos a abandonar a nadie", en referencia a las personas damnificadas tanto por los focos de incendios activos en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, como por los siniestros ocurridos anteriormente en la región de Valparaíso.

"Tenemos que enfrentar la solución habitacional de miles de familias que hoy día tienen la angustia de que, por esta catástrofe, ellos caigan en el abandono. Tenemos que preocuparnos de los que sufrieron esto en los meses pasados y también de las personas que actualmente están sufriendo los rigores de la catástrofe", explicó Kast.

Asimismo, reiteró el llamado a la prevención de este tipo de desastres, considerando las condiciones climáticas que se mantendrán durante el verano. "El llamado a la ciudadanía, tenemos gran parte del verano por delante, los calores van a seguir, los vientos van a seguir, y es responsabilidad nuestra prevenir", señaló.

Alcalde de Penco: "Pasamos a la etapa de la esperanza"

"Agradezco que el Presidente me haya escuchado", fueron las primeras palabras del alcalde Vera, ya que el fin de semana acusó una falta de respuesta desde el Estado, pero ahora destacó que el Mandatario incluso lo llama constantemente para saber cómo evoluciona la emergencia y qué medidas hacen falta.

Respecto de la situación actual, el jefe comunal aseveró que "estamos saliendo adelante: la gente está con dolor y con rabia, pero ahora pasamos a la etapa de la esperanza", valorando en particular "que empiecen a limpiar las calles, que venga el Presidente a terreno, que se genere la ficha FIBE, que estemos dialogando sobre el bono de reconstrucción a fines de enero, y que esté llegando la ayuda".

Con todo, estima que "en 15 días vamos a limpiar todo Lirquén, y eso es importante".