La U anunció acuerdo para la salida de Alvarez y confirmó que irá por Meneghini
El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo anunció la noticia en conferencia de prensa.
Este lunes, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo anunció la aprobación para la salida de Gustavo Alvarez del banco de los azules y afirmó que buscarán la llegada de Francisco Meneghini.
Respecto a la salida de Alvarez, Mayo sostuvo que "se llegó a un acuerdo mutuo de ambas partes para no seguir trabajando para el 2026. Fue un acuerdo de palabra y ahora falta firmar los papeles para anunciarlo de manera oficial".
"Lamento la situación, pero no me voy a referir a detalles del acuerdo que tenemos", añadio tajantemente, considerando que aún resta concretar el aspecto formal.
Asimismo, el gerente deportivo de la U dio a conocer información sobre el reemplazante: "Después se presentó una lista de 12 candidatos, de los cuales se presentó una terna y se decidió buscar a Francisco Meneghini, con quien nos contactaremos en los próximos días".
De este modo, la salida de Alvarez se dio luego de una serie de disputas entre el estratega y la dirigencia para poner fin anticipado a un contrato cuya duración era hasta diciembre de 2026.
Durante su estancia en el CDA, el trasandino conquistó una Copa Chile y una Supercopa. Mientras que en el plano internacional alcanzó una semifinal de Copa Sudamericana.
Por el otro lado, "Paqui" está cerca de llegar libre a negociar con los azules luego de su paso por O'Higgins donde terminó tercero en la Liga de Primera y clasificó a Copa Libertadores con los rancagüinos.