La U confirmó que es inminente la salida de Sepúlveda y espera oferta acorde por Assadi

El plantel de Universidad de Chile sufrirá modificaciones importantes en los próximos días. Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, actualizó el estado de las posibles ventas de dos piezas claves del equipo: Matías Sepúlveda y Lucas Assadi.

Respecto al Sepúlveda, el directivo dio a entender que su adiós es cuestión de tiempo si se ejecuta el pago estipulado en su contrato.

"Si se llega a concretar el pago de esa cláusula, estamos evaluando si lo mejor es potenciar los jugadores que tenemos, potenciar los de casa o traer a alguien", señaló Mayo en relación a la posible conformación del equipo si se concreta la salida del exO'Higgins.

Por otro lado, el escenario del "10" azul es distinto. Si bien existe interés desde el extranjero, en el CDA no están dispuestos a dejarlo partir por una cifra menor a la que estiman conveniente.

"Con respecto a lo de Lucas, está menos claro. Lógicamente que hay mucho interés, pero no llegó ninguna oferta de acuerdo a la valorización que el club tiene interna de él. Para nosotros Lucas Assadi es un talento pocas veces visto, entonces por eso tenemos una valorización alta y creemos que es un jugador que nos puede dar mucho", sentenció el gerente deportivo.