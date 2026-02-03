La U fue citada al Tribunal por desmanes de barristas ante Audax Italiano en el Nacional

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió citar a comparecer a Universidad de Chile por los graves desmanes que causaron barristas de Los de Abajo el viernes pasado en el Estadio Nacional, en el duelo contra Audax Italiano en el arranque de la Liga de Primera 2026.

El elenco azul deberá presentarse el martes 10 de febrero ante la sesión del Tribunal, luego que el árbitro Gastón Philippe denunciara los incidentes que protagonizaron varios barristas en la galería sur del recinto de Ñuñoa.

El informe de Phillipe detalló que los barristas causaron desórdenes, destrozos en rejas y butacas, lanzaron proyectiles de forma constante a Carabineros y la seguridad privada, prendieron un basurero e incluso generaron un foco de incendio, que provocó una interrupción momentánea del partido en el segundo tiempo.

Estos graves incidentes pueden derivar en duras sanciones para el conjunto estudiantil.