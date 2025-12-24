La UC tuvo un rol clave: El motivo de U. de Chile para descartar a Ariel Holan

En medio de la búsqueda de Universidad de Chile de un sucesor para Gustavo Alvarez, uno de los candidatos que sonó con fuerza fue el argentino Ariel Holan, quien había dejado hace poco la banca de Rosario Central en Argentina. Sin embargo, los azules descartaron su nombre gracias a Universidad Católica.

Según información de Cooperativa Deportes, en medio de los primeros sondeos que hizo Azul Azul por Holan hubo un contacto directo con Cruzados para preguntar referencias por el argentino, quien fue campeón con la UC en 2020 y tuvo un irregular segundo paso entre 2022 y 2023.

La respuesta desde la precordillera sorprendió, ya que fueron ellos los que le bajaron el pulgar a Holan y las referencias que entregaron no fueron positivas, con argumentos suficientes para convencer a Universidad de Chile de descontinuar de inmediato las gestiones.

Tras el descarte de Holan, fueron Renato Paiva y Fabián Bustos quienes aparecieron como candidatos; sin embargo, finalmente Francisco "Paqui" Meneghini se metió por los palos y está a una firma de convertirse de forma oficial en nuevo entrenador de los azules.