Lesión que afecta a Gabriel Castellón le hará perderse el inicio del torneo con la U

El portero nacional Gabriel Castellón no vive un agradable inicio en su 2026, ya que la lesión que lo afectó el pasado sábado no solo lo marginó del grueso de la pretemporada en Universidad de Chile, sino que también del inicio en la Liga de Primera.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el desgarro en el muslo que afectó al guardameta recibió nuevos estudios luego de separarlo del suspendido duelo ante Racing Club, arrojando como resultado una proyección de tres semanas de recuperación.

¿Qué partidos se perderá Gabriel Castellón en la U?

Universidad de Chile tiene proyectado su inicio de temporada para este viernes 30 de enero en el Estadio Nacional, donde recibirá a Audax Italiano. Posteriormente, visitará a Huachipato y Palestino en las siguientes semanas, encuentros que también peligran para la presencia de Castellón.