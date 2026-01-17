Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gabriel Castellón se lesionó y será baja en la U ante Racing

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho.

Gabriel Castellón se lesionó y será baja en la U ante Racing
El arquero titular de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, se lesionó y será baja para el partido amistoso de los azules frente a Racing de Avellaneda.

El guardameta sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho, lo que encendió las alarmas en el cuadro laico, ya que está en duda para el segundo duelo amistoso frente a Universitario en Perú el próximo 24 de enero. 

En su reemplazo ingresará Cristopher Toselli.

¿Cuándo y dónde juega la U?

La U jugará el su primer partido del año el domingo 18 de enero a las 19:00 horas (22:00 GMT) frente a Racing en el estadio "Ester Roa" de Concepción.

¿Dónde ver el partido de la U ante Racing?

El partido se jugará a las 19:00 horas (22:00 GMT) de este domingo 18 de enero y contará con la transmisión en televisión por ESPN 5 y en streaming por Disney+.

Como siempre, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.

