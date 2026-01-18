Amistoso entre U. de Chile y Racing Club fue suspendido por incendios forestales en Biobío

En medio de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío, el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) decidió suspender el partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club para este domingo en Concepción.

La decisión se adoptó luego que se declarase estado de catástrofe en la zona afectada por el descontrol que tuvo el siniestro, afectando particularmente a la ciudad de Penco, la que se encuentra muy cerca del Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Incluso, el propio recinto está siendo utilizado como centro de reuniones por las autoridades comunales debido a que cuenta con su propio generador, según informó a Cooperativa el alcalde Héctor Muñoz.

En su comunicado, la organización expresó que la determinación también fue adoptada: "por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona".

Así mismo, añadieron que: "La devolución del valor de las entradas deberá solicitarse a través del sitio web. El plazo legal para el proceso de devolución es de 25 a 30 días hábiles, y el monto correspondiente será depositado en la cuenta asociada a la compra".