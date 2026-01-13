Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago33.9°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Lucero aún espera su salida de Fortaleza para ser nuevo jugador de la U, que ya tiene un "plan B"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro azul tiene una segunda opción para ocupar ese puesto.

Lucero aún espera su salida de Fortaleza para ser nuevo jugador de la U, que ya tiene un
 Instagram
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino Juan Martín Lucero sigue esperando resolver su situación contractual con Fortaleza y, según fuentes cercanas a Universidad de Chile, tras esto será nuevo jugador azul.

Según Cooperativa Deportes, el exjugador de Colo Colo sigue entrenando con el elenco brasileño a la espera de destrabar su salida.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que todo sigue igual y que el "Gato" terminará vistiendo la camiseta del "Romántico Viajero".

El exjugador de Colo Colo, apunta a recibir alrededor de 400.000 dólares como finiquito para destrabar su salida de Fortaleza. Sin embargo, desde el club brasileño pretenden pagar menos que esa cifra.

Tras conocerse las complicaciones en la salida de Fortaleza, desde Universidad de Chile comenzaron a tantear una segunda opción para el ataque: El delantero uruguayo Gonzalo Mastriani, quien pertenece a Atlético Paranaense y pasó la última temporada a préstamo en Botafogo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada