Montillo alzó la voz ante incertidumbre en la U: Lo más importante siempre es el club

Los días agitados en Universidad de Chile, marcados por la incertidumbre en el banco técnico, no pasaron desapercibidos para Walter Montillo. El referente histórico de la institución sacó la voz para analizar el momento del equipo y le bajó el perfil al drama mediático, asegurando que este tipo de situaciones "son parte de la dinámica" de los clubes grandes.

Sobre la continuidad del actual proceso, Montillo, que vivió su despedida en el Estadio Nacional, fue claro y aludió a la voluntad del DT argentino. "Son situaciones que en equipos grandes se generan mucho más grandes, tienen más magnitud. Siempre cuando viene un fin de año y se necesitan cambios... o en este caso, creo por lo que leí, que Gustavo Alvarez estaba queriendo dar un paso al costado", comentó.

El club por sobre los nombres

Más allá de las especulaciones, hizo un llamado a la calma y a poner a la institución por delante. "Son negociaciones que se llevan a cabo puertas adentro y ojalá que sea productiva para el club. Independientemente de los nombres que puedan sonar, que se puedan quedar o ir, me parece que lo más importante siempre es la U", enfatizó.

Desde su vereda actual, el ex mediocampista expresó su anhelo para el desenlace de esta historia. "No importa los cambios que se hagan, ojalá que sean en paz, que sean cordiales, pero que los que lleguen nos puedan sacar campeones, que ahora yo estoy del lado del hincha", lanzó.

Mirada sobre Paiva y Holan

Finalmente, consultado por opciones como Renato Paiva o Ariel Holan para asumir la banca, Montillo mantuvo la cautela pero valoró sus trayectorias. "No conozco el trabajo del día a día. Por ahí sí por algunos logros deportivos de ellos, que lo hicieron bien en algunos equipos", analizó.

"Son decisiones que la tienen que tomar puertas adentro. Que el que venga tenga las puertas abiertas y pueda hacer un gran trabajo para que los chicos puedan levantar la copa nuevamente", sentenció el ex "10".