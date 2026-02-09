Octavio Rivero sigue complicado y es duda para el duelo ante Palestino

El recién llegado delantero de Universidad de Chile Octavio Rivero sigue complicado por una lesión en su rodilla, la cual ya lo dejó fuera del último partido ante Huachipato en Talcahuano.

Según informamos en Cooperativa Deportes, Rivero es duda para el próximo duelo de la U ante Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera.

El uruguayo llegó con complicaciones al estreno del torneo frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional y aún así fue titular. Tras ese encuentro, la molestia en su rodilla se intensificó, lo que lo dejó fuera de las opciones del técnico Francisco Meneghini.

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile visitará a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Municipal de La Cisterna en un duelo que se jugará sin público del elenco visitante.