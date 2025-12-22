[PERFIL] Francisco Meneghini, el exasistente de Bielsa que quiere alcanzar la gloria con la U

Después de casi 10 años separados, los caminos de Universidad de Chile y Francisco Meneghini nuevamente se reunieron luego que el entrenador argentino, oriundo de Rosario y quien alcanzó notoriedad en nuestro país como ayudante de Marcelo Bielsa, fuese oficializado como nuevo entrenador del conjunto estudiantil, tras la salida de Gustavo Alvarez.

"Paqui", como es conocido el técnico de 37 años, arribó al CDA tras una de sus mejores campañas como director técnico, salvando a O'Higgins del descenso en 2024 y llevándolo a la clasificación a Copa Libertadores 2026, tras terminar esta temporada en el tercer lugar de la Liga de Primera.

Bajo el amparo de grandes referentes

Sin haber sido futbolista profesional, Meneghini comenzó su carrera en los cuerpos técnicos como colaborador. Formó parte del staff de Marcelo Bielsa en La Roja, donde trabajó como analista de rivales y conocimientos tácticos, lo que le permitió establecer las bases de su método de trabajo.

Más tarde continuó bajo la tutela de Jorge Sampaoli, lo que lo pondría en contacto con Sebastián Beccacece, con quien desarrolló una relación profesional que lo llevo a decir presente en la U por primera vez.

Un inicio prometedor como director técnico

Como no podía ser de otra forma, su primera oportunidad para dirigir ocurrió en Chile bajo la apuesta que realizó Unión La Calera, que comenzaba a perfilarse con una nueva imagen debido a su cambio de escudo, todo esto durante noviembre de 2018.

Desde el cuadro "cementero", Meneghini se proyectó con 30 años como el técnico más joven de la Primera División. Aquello vino acompañado de una campaña en la que consiguió ir al primer torneo internacional del equipo de la Región de Valparaíso, la Copa Sudamericana 2019.

En aquel torneo, hizo historia tras superar a Chapecoense en primera ronda para luego quedar fuera por penales ante Atlético Mineiro, que llegó a semifinales de esa edición. Mientras que en su primer campeonato logró garantizar la presencia un año más al finalizar cuarto con 37 puntos.

Tras dejar La Calera en septiembre de 2019, Meneghini asumió en Audax Italiano durante la temporada 2020, enfrentando nuevamente el desafío continental. En la Copa Sudamericana superó a Cusco FC en la primera fase, pero fue eliminado en la siguiente ronda por Bolívar, en una serie disputada en altura.

En 2021 regresó a Unión La Calera para un segundo ciclo, en el que volvió a rematar cuarto en el torneo nacional, clasificando otra vez al club a competencias internacionales. Sin embargo, no continuó en el proyecto y, en diciembre de ese año, fue oficializado como nuevo entrenador de Everton de Viña del Mar.

El ciclo competitivo que se acabó desgastando

En Everton, Meneghini firmó el período más competitivo del club viñamarino en los últimos años. Bajo su conducción, los "ruleteros" se consolidaron como protagonistas del torneo local y habituales animadores en el plano internacional.

En su primera temporada dirigió a un equipo que venía de clasificar a la Copa Sudamericana como subcampeón de la Copa Chile. Ese año finalizó noveno en el Campeonato Nacional y terminó segundo en su grupo del certamen continental, solo por detrás de São Paulo, que fue el único clasificado.

Para 2023, Everton volvió a tener un buen rendimiento y cerró el torneo en el sexto lugar, logrando una nueva clasificación internacional. Sin embargo, el ciclo terminó tras quedar eliminado en la fase previa por penales ante Unión La Calera.

Luego de su salida de Everton, Meneghini tuvo su primera experiencia como entrenador en el fútbol argentino al asumir en Defensa y Justicia durante 2024. El paso fue breve y con resultados discretos, lo que derivó en el término de su ciclo en agosto de ese mismo año.

La campaña que le permitió relanzar su novel carrera

En noviembre de 2024 fue anunciado como nuevo director técnico de O'Higgins, club que venía de salvarse del descenso tras igualar en puntaje con Cobreloa con 31 unidades y superarlo por diferencia de gol, pese a cerrar la temporada con un saldo negativo de 19 tantos.

En 2025 relanzó su carrera al conducir a los rancagüinos al tercer lugar de la Liga de Primera con 56 puntos, apenas uno menos que la campaña en la que fue subcampeón con Unión La Calera.

Luego de asegurar, por primera vez en su trayectoria, una clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, optó por cerrar su ciclo en el "Capo de Provincia" para dejar el camino despejado de cara a un nuevo desafío.

En ese escenario apareció Universidad de Chile, aunque esta vez no como aquel ayudante en segundo plano, sino como el entrenador llamado a liderar un proyecto propio y asumir la exigencia que dejó la alta vara del ciclo de Gustavo Álvarez.

Su objetivo es recuperar la gloria perdida y también hacer historia propia con su nombre, con la misión de lograr su primer título como entrenador.