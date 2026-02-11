Presidente del Tribunal explicó sanción a la U: Hubo avances en las medidas preventivas

Exequiel Segall, presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, se refirió al castigo determinado por el ente en contra de Universidad de Chile luego de los incidentes protagonizados por barristas azules en el duelo de la fecha inicial de la Liga de Primera ante Audax Italiano.

En diálogo con Cooperativa Deportes, Segall explicó que efectivamente "es un hecho de violencia grave".

"Pero por otro lado hay que ponderar que hubo grandes avances en las medidas preventivas, se identificó al 50 por ciento de los que participaron en estos incidentes, la vigilancia privada contratada por el club local, como nunca cumplió con sus funciones, hasta incluso hubo cinco lesionados", comentó.

"El partido no se suspendió, lo que es un antecedente realmente importante a considerar", complementó.

Recordar que el tribunal decidió castigar a Universidad de Chile en los tres próximos partidos en condición del local en el Estadio Nacional, debido a los graves incidentes que protagonizó un grupo de barristas en el partido con Audax Italiano el 30 de enero pasado, en la primera fecha de la Liga 2026.

De acuerdo al fallo del Tribunal, en su próximo partido de local, la U tendrá que jugar con la galería sur completamente cerrada sin acceso a público; y en los siguientes dos encuentros, con acceso limitado, con entrada solo para mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.