Tenso encuentro de Yamila Reyna y Américo en un festival antecedió a su quiebre amoroso

Tras los reportes del quiebre entre Yamila Reyna y Américo han comenzado a divulgarse detalles sobre los últimos días de la relación.

Según Cecilia Gutiérrez la pareja fue escuchada discutiendo a gritos tras la actuación del cantante en el Festival del Oro Verde Empedrado (Región del Maule), el cual era animado por la argentina.

Antes de eso ambas figuras habían compartido sobre el escenario, donde tuvieron un tenso encuentro que evidenció que la relación no estaba en su mejor momento.

"Está castigado, ya va a ver en casa", dijo Yamila Reyna al público mientras pedían el beso. "¿Por qué?", preguntó incómodo Américo fuera de micrófono. "Como ayer, ¿recuerdan chicas? Es que ayer hablé cosas", agregó Reyna.

"¿Qué pasó ayer? Me perdí ayer", respondió Américo y la argentina replicó que "sí, te perdiste".

Más tarde él le dijo a través del micrófono "te amo" y ella se limitó a arreglarle la camisa. Luego el cantante contó una anécdota con su canción "Me enamoré de ti y qué" y se la dedicó a su pareja, quien respondió: "Justo que estás en capilla se te ocurre dedicármela".