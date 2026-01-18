Racing lamentó los incendios y compartió su solidaridad con los afectados en la Región del Biobío

Luego de oficializarse la suspensión del partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club, programado para este domingo en el Estadio "Ester Roa" de Concepción, debido a los incendios que afectan las regiones de Biobío y Ñuble.

Tras esto, el conjunto de Avellaneda emitió un comunicado informando la situación a sus hinchas: "Informamos que el partido amistoso ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona".

"Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual", aclararon.