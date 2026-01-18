Racing lamentó los incendios y compartió su solidaridad con los afectados en la Región del Biobío
El elenco argentino debía jugar un amistoso con Universidad de Chile en Concepción.
Luego de oficializarse la suspensión del partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club, programado para este domingo en el Estadio "Ester Roa" de Concepción, debido a los incendios que afectan las regiones de Biobío y Ñuble.
Tras esto, el conjunto de Avellaneda emitió un comunicado informando la situación a sus hinchas: "Informamos que el partido amistoso ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona".
"Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual", aclararon.