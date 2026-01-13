Sebastián Rodríguez entregó su descargo por abrupta salida de Universidad de Chile

El mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez decidió transparentar su situación en Universidad de Chile y reveló que, a pesar de tener un año más de contrato con el elenco "laico", no seguirá en el club de cara a la temporada 2026. El jugador confirmó que su destino está de regreso en Uruguay.

En conversación con el programa La Mañana del Fútbol, el popular "Bigote" indicó que la decisión se tomó durante la pretemporada: "Tenía la opción de quedarme porque me quedaba un año más de contrato, pero ahora volví, hice la primera semana de pretemporada y, charlando con el técnico nuevo y con el gerente, fueron apareciendo algunas cosas, también familiares, que se pusieron en la balanza. Ahí se fue tomando la decisión de volver a Uruguay".

El charrúa repasó cómo se gestó su arribo al cuadro estudiantil, destacando el atractivo internacional que ofrecía el equipo en ese momento. "La U estaba por jugar los octavos de final de la Sudamericana, contra Independiente. Eso me sedujo en lo deportivo. Para una última salida, el club estaba muy bien por lo que estaba jugando. Terminamos llegando hasta semifinales de la Sudamericana y haciendo un lindo año", valoró Rodríguez.

Sin embargo, el volante también abordó las dificultades que tuvo para consolidarse en el once estelar, apuntando a la diferencia de ritmo físico a su llegada. "Cuando llegué a la U, ellos no habían parado. Venían jugando todos los fines de semana, incluso cada tres días. Yo llevaba un mes de vacaciones en Uruguay, entonces me costó un poco entrar", explicó.

Finalmente, Sebastián Rodríguez analizó su relación con la titularidad bajo el mando de Gustavo Alvarez y una situación que consideró extraña tras la llave contra Alianza.

"Luego cuando pude entrar, por suerte lo hice bien. Los cuartos de final contra Alianza me tocó hacerlo de titular y lo hice muy bien en consideración del técnico. Después de nuevo me tocó no jugar, una situación un poco atípica, sobre todo porque había jugado muy bien, pero sirvió de aprendizaje", cerró el mediocampista.