Tribunal resolvió los castigos de Salomoni y Lucero en la U por sus expulsiones ante Audax Italiano
Ambos jugadores vieron la roja directa en la primera fecha de la Liga.
El Tribunal de Disciplina castigó con una fecha a los jugadores Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, por sus expulsiones en el empate de Universidad de Chile ante Audax Italiano, por la primera fecha de la Liga 2026.
Salomoni fue expulsado por un pisotón y un codazo a Marco Collao en el primer tiempo, y de acuerdo al árbitro Gastón Philippe, la roja directa fue por juego brusco grave.
Lucero, por su lado, había hecho su debut con la camiseta azul y llevaba 20 minutos en cancha cuando recibió la tarjeta roja, por un golpe de puño a Enzo Ferrario en una disputa por el balón en el minuto 90+2'.
Con este castigo, ambos jugadores se perderá el duelo contra Huachipato, programado para el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Talcahuano, por la segunda fecha de la Liga de Primera.