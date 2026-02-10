Tribunal resolvió situación de Juan Martín Lucero por irregular acción

El delantero argentino Juan Martín Lucero no recibió castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a una situación que protagonizó tras su expulsión en el partido de Universidad de Chile y Audax Italiano en la primera fecha de la Liga.

Lucero vio la roja directa en los minutos finales del encuentro en el Estadio Nacional y posteriormente atendió a los medios de comunicación en la zona mixta, una acción que está prohibida, según las bases del torneo, para todo jugador o integrante del cuerpo técnico que haya sufrido una expulsión.

Debido a esta situación, Lucero compareció ante el Tribunal de forma telemática en la sesión de este martes y la defensa fue que esta irregular situación ocurrió por desconocimiento del reglamento.

Pese a que el exColoColo se salvó del castigo, el club azul fue multado con 10 UF (cerca de 397 mil pesos).

De esta forma, Lucero estará disponible para jugar este viernes, en la visita de Universidad de Chile a Palestino, a las 20:30 horas (23:30 GMT) en La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera.