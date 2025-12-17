Valentín Montillo emocionó a los azules con su mensaje tras la despedida de su papá
El hijo mayor del exvolante fue protagonista en el partido homenaje realizado en el Estadio Nacional.
La noche de despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional estuvo cargada de simbolismos, y uno de los momentos más especiales fue la participación de sus hijos en el campo de juego. Valentín Montillo, el mayor del clan, no solo acompañó a su padre, sino que cumplió un anhelo personal al vestir la camiseta de Universidad de Chile en el coloso de Ñuñoa.
A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió su emoción tras lo vivido. "No hay palabras que expresen lo acontecido hoy, cumplí el sueño de jugar con mi papá y con la camiseta azul. Noche mágica hoy en el Nacional", escribió junto a una foto dominando el balón con el dorsal 10 en la espalda.
Valentín también tuvo palabras de gratitud para los fanáticos que repletaron el recinto para homenajear a su progenitor. "Gracias a toda la gente por el cariño y por hacer posible mi sueño, ¡pisar el Nacional como jugador!", expresó en sus historias.
Finalmente, dejó un mensaje que rápidamente ilusionó a los hinchas del "Romántico Viajero" con ver a un nuevo Montillo defendiendo los colores en el futuro. "Esto no es un adiós, es un hasta pronto... Nos volveremos a ver", sentenció, cerrando una jornada inolvidable para la familia trasandina.