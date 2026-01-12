Mayne-Nicholls reconoció que ningún gobierno lo llamó para ser ministro del Deporte

El excandidato a la Presidencia de la República y otrora mandamás de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, reconoció que ningún gobierno lo ha llamado para ser ministro del Deporte.

"Ninguna. Cero. Nunca, ningún gobierno me ha llamado para ser ministro del Deporte. Y este es otro tema que me complica contestar porque ya al hacerlo me imagino que mucha gente pensará que me estoy candidateando, pero no. No lo he pensado porque nunca me lo han propuesto", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.



Sobre esto, agregó que el único cargo que le ofrecieron fue ser el Jefe de Estadio Seguro. Tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Presidente Boric le ofreció el puesto, a lo que Mayne-Nicholls se negó: "No hubiese durado una semana en el cargo porque al primer Delegado Presidencial que me hubiese dicho que hay que autorizar un partido solo si va poca gente al estadio, me hubiese parado e ido para la casa".

En relación con ello, también abordó los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde explicó que la división política y las animadversiones pusieron en peligro el éxito del evento: "Estoy convencido que hubo gente del gobierno de Gabriel Boric que trató de hacer fracasar los Juegos".

También, se refirió a la posibilidad de volver a ser presidente de la ANFP, lo que prefirió no responder directamente: "Si digo que sí, dirán que soy ambicioso, y si digo que no, que no me importa el fútbol chileno. Mi respuesta es que no hay ni un cero por ciento de posibilidades ni tampoco un 100 por ciento".

Sobre la llegada de Manuel Pellegrini al banco de La Roja, respondió que si alguien se lo pide, iría a hablar con él sin problemas. Argumentó que no es iluso que un técnico "top" quisiera venir al país: "Chile da todos los elementos que se requieren a un DT top. Le da una gran casa, autos del año, se paga lo que se promete y en la fecha que corresponde. Eso es un plus que debemos aprovechar".