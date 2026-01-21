Natalia Duco tras ser designada ministra del Deporte: Es un gran desafío por el amor a Chile

La atleta Natalia Duco comentó en sus redes sociales la designación como ministra del Deporte por el presidente electo, José Antonio Kast, y aseguró que se trata de un gran desafío por "el amor a Chile".

"Honrada y agradecida de la confianza del presidente electo para integrar su gabinete como Ministra del Deporte. Un gran desafío por el amor al deporte y a Chile", escribió la balista.

"El deporte le hace bien al alma humana, es una solución y una herramienta de bienestar, salud y comunidad", añadió.

"Empujaremos para que el deporte conquiste el corazón de todos los chilenos", complementó.

¿Quién es Natalia Duco?

Duco, de 36 años y oriunda de San Felipe, comenzó su carrera profesional desde muy joven, y a los 17 años ganó su primera medalla de oro en los Juegos Odesur de 2006 en Buenos Aires.

En 2008 también se coronó campeona en el campeonato Iberoamericano de Atletismo que se celebró en Iquique, logrando su mejor marca personal a la fecha en el lanzamiento de la bala.

En ese mismo año, hizo historia para el Team Chile al lograr la primera medalla de oro en un campeonato mundial de atletismo, en el Campeonato Junior de Bydgoszcz, en Polonia.

El 2008 también quedó marcado por su primera participación en los Juegos Olímpicos, en Beijing, aunque no pudo alcanzar la final.

Su revancha fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la competencia, terminó en el décimo lugar, pero luego que dos lanzadoras fueran castigadas por dopaje positivo, Duco subió al octavo puesto y recibió un diploma olímpico, con un lanzamiento de 18.80 metros, su mejor marca personal y récord nacional a la fecha.

En 2015, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto, un resultado que le permitió clasificar a su tercera cita olímpica, en Río de Janeiro 2016.

Ese mismo 2015 también llegó a la final del Mundial de Atletismo en Beijing, con un noveno lugar.

La gran carrera de Duco se vio manchada por un resultado positivo en un examen de dopaje en 2018, previo a su participación en los Odesur de Cochabamba.