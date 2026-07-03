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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Joaquín Niemann se recuperó de un mal tramo y avanzó en el BMW International Open

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El chileno cerró la segunda ronda con una tarjeta de dos golpes bajo el par en Múnich.

Joaquín Niemann se recuperó de un mal tramo y avanzó en el BMW International Open
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El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una jornada irregular, pero reaccionó a tiempo para cerrar bajo par la segunda ronda del BMW International Open, torneo que se disputa en Múnich, Alemania.

El talagantino, que llegaba a tres golpes de los líderes, comenzó con birdies en los hoyos 10 y 11, aunque luego se complicó con bogeys en las banderas 14 y 17. "Joaco" volvió a descontar en el 18, sufrió otro error en el hoyo 3 y encontró una buena reacción final con nuevos birdies en el 7 y el 9.

Con esa remontada, Niemann terminó el recorrido con una tarjeta de -2 y pasó al fin de semana en el puesto T27 de la clasificación, con seis golpes bajo el par, a cinco impactos del líder, el sudafricano Hennie du Plessis.

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