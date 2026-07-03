Joaquín Niemann se recuperó de un mal tramo y avanzó en el BMW International Open
El chileno cerró la segunda ronda con una tarjeta de dos golpes bajo el par en Múnich.
El chileno cerró la segunda ronda con una tarjeta de dos golpes bajo el par en Múnich.
El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una jornada irregular, pero reaccionó a tiempo para cerrar bajo par la segunda ronda del BMW International Open, torneo que se disputa en Múnich, Alemania.
El talagantino, que llegaba a tres golpes de los líderes, comenzó con birdies en los hoyos 10 y 11, aunque luego se complicó con bogeys en las banderas 14 y 17. "Joaco" volvió a descontar en el 18, sufrió otro error en el hoyo 3 y encontró una buena reacción final con nuevos birdies en el 7 y el 9.
Con esa remontada, Niemann terminó el recorrido con una tarjeta de -2 y pasó al fin de semana en el puesto T27 de la clasificación, con seis golpes bajo el par, a cinco impactos del líder, el sudafricano Hennie du Plessis.