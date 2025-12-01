FIFA dará a conocer el calendario del Mundial 2026 el 6 de diciembre

La FIFA anunció este lunes que dará a conocer el calendario completo de partidos para la próxima Copa del Mundo masculina de 2026 el sábado 6 de diciembre. El evento se realizará a través de una transmisión global en directo desde Washington D.C., donde se revelarán los horarios y los estadios de los 104 encuentros del torneo.

El anuncio, programado para las 14:00 horas (17:00 GMT), se llevará a cabo apenas 24 horas después del sorteo final de la fase de grupos. Dicho sorteo definirá los 12 grupos inéditos de cuatro equipos que competirán en el primer Mundial organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

La presentación del calendario será encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado por leyendas del fútbol y representantes de las 42 selecciones ya clasificadas. Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, así como detalles de las distintas sedes que albergarán el torneo en junio y julio de 2026.

La FIFA confirmó que la retransmisión se podrá seguir en directo a través de todas sus plataformas oficiales, incluyendo su sitio web FIFA.com y su canal de YouTube.