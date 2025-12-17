Una lluvia de millones: FIFA confirmó la cifra récord que ganará el campeón del Mundial 2026

El Consejo de FIFA aprobó este miércoles una contribución financiera sin precedentes para la próxima Copa del Mundo. En la reunión celebrada en Doha, previo a la final de la Copa Intercontinental, el organismo determinó que el torneo de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, repartirá un total de 727 millones de dólares.

La cifra representa un aumento del 50 por ciento en comparación con lo distribuido en Catar 2022. El desglose de los premios establece un incentivo histórico para el futuro monarca: La selección que levante el trofeo se embolsará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 33 millones.

Premios garantizados y desglose

El modelo financiero asegura un piso mínimo para todos los clasificados. Cada equipo recibirá 1,5 millones para gastos de preparación, sumado a un premio base de 9 millones por participar (para quienes finalicen entre el puesto 33 y 48). Esto garantiza que ninguna federación volverá a casa con menos de 10,5 millones de dólares.

El resto de la tabla de pagos quedó definida así:

Tercer lugar: 29 millones.

29 millones. Cuarto lugar: 27 millones.

27 millones. Del 5° al 8°: 19 millones.

19 millones. Del 9° al 16°: 15 millones.

15 millones. Del 17° al 32°: 11 millones.

Fondo post-conflicto y juveniles

Gianni Infantino, presidente de la institución, destacó que el evento será "pionero en su contribución financiera". Además, el Consejo aprobó la creación de un fondo de recuperación para la zona de conflicto entre Israel y Palestina, y confirmó el lanzamiento de festivales sub-15 a partir de 2026 para fomentar el desarrollo juvenil.