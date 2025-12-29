Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo

Erick Pulgar se consagró como el Mejor de los Mejores del 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista se quedó con el reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos tras su gran año en Flamengo.

Erick Pulgar se consagró como el Mejor de los Mejores del 2025
El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó su habitual ceremonia de reconocimiento "El Mejor de los Mejores" y Erick Pulgar se consagró como el más destacado deportista del 2025, mientras que el para tenista de mesa, Ignacio Torres, en los paralímpicos.

En un evento realizado en el Teatro Municipal de Las Condes, los destacados deportistas de la jornada fueron galardonados en las diferentes disciplinas del deporte chileno.

El futbolista Erick Pulgar junto al para tenista de mesa Ignacio Torres fueron los mayores reconocidos de la tarde, al adjudicarse el premio en su especialidad y como El Mejor de los Mejores en deporte convencional y paralímpico, respectivamente.

El volante se quedó con el galardón principal debido a su gran año de competencia junto a Flamengo, donde conquistó la Copa Libertadores y la liga brasileña.

Revisa el listado con todos los ganadores de la jornada en deporte convencional:

  • Ajedrez: Cristóbal Henríquez
  • Atletismo femenino: Martina Weil
  • Atletismo masculino: Claudio Romero
  • Automovilismo: Nicolás Ambiado
  • Balonmano: Erwin Feuchtmann
  • Básquetbol: Sebastián Herrera
  • Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
  • Boxeo amateur: Denisse Bravo
  • Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
  • Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
  • Canotaje: María José Mailliard
  • Ciclismo femenino: Catalina Soto
  • Ciclismo masculino: Jacob Decar
  • Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
  • Ciclismo BMX masculino: José Cedano
  • Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
  • Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
  • Esgrima: Vicente Otayza
  • Ecuestre: Trinidad Soffia
  • Esquí: Henrik Von Appen
  • Esquí Náutico: Matías González
  • Fútbol amateur: Julio Bórquez
  • Fútbol femenino: Mary Valencia
  • Futbol masculino: Erick Pulgar
  • Gimnasia: Luciano Letelier
  • Golf: Joaquín Niemann
  • Halterofilia: Arley Méndez
  • Hípica: Héctor Berríos
  • Hockey césped femenino: Manuela Urroz
  • Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
  • Hockey patín: Joaquín Pinares
  • Judo: Mary Dee Vargas
  • Karate femenino: Valentina Toro
  • Karate masculino: Tomás Freire
  • Lucha: Virginia Jiménez
  • Motociclismo: José Ignacio Cornejo
  • Natación: Kristel Köbrich
  • Navegación a vela: Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman
  • Patín carrera: Raúl Pedraza
  • Pelota vasca: Javier Villalón
  • Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
  • Polo: Felipe Vercellino
  • Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
  • Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
  • Rugby: Nicolás Saab
  • Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
  • Surf: Noel de la Torre
  • Taekwondo: Joaquín Churchill
  • Tenis femenino: Antonia Vergara
  • Tenis masculino: Alejandro Tabilo
  • Tenis de mesa: Nicolás Burgos
  • Tiro al vuelo: Héctor Flores
  • Tiro con arco: Andrés Gallardo
  • Triatlón: Diego Moya
  • Vóleibol: Vicente Parraguirre
  • Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt

 

