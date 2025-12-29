Erick Pulgar se consagró como el Mejor de los Mejores del 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó su habitual ceremonia de reconocimiento "El Mejor de los Mejores" y Erick Pulgar se consagró como el más destacado deportista del 2025, mientras que el para tenista de mesa, Ignacio Torres, en los paralímpicos.

En un evento realizado en el Teatro Municipal de Las Condes, los destacados deportistas de la jornada fueron galardonados en las diferentes disciplinas del deporte chileno.

El futbolista Erick Pulgar junto al para tenista de mesa Ignacio Torres fueron los mayores reconocidos de la tarde, al adjudicarse el premio en su especialidad y como El Mejor de los Mejores en deporte convencional y paralímpico, respectivamente.

El volante se quedó con el galardón principal debido a su gran año de competencia junto a Flamengo, donde conquistó la Copa Libertadores y la liga brasileña.

Revisa el listado con todos los ganadores de la jornada en deporte convencional: