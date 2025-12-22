Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

"Chaleco" López repasó etapas de su segundo lugar en el Rally Dakar 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Todo salió en su docuserie titulada "La Leyenda del Desierto".
Ya está disponible el tercer capítulo de "La Leyenda del Desierto", la docuserie protagonizada por Francisco "Chaleco" López, donde el experimentado piloto Red Bull revela el camino que lo condujo al segundo lugar del Rally Dakar 2025.

La serie, compuesta por cinco episodios, ofrece un acceso inédito a la intimidad del Dakar: desde la preparación previa hasta la presión constante dentro y fuera del circuito. Cada capítulo se estrena de forma gratuita en el canal oficial de YouTube, con nuevos episodios todos los viernes de diciembre.

El Capítulo 3, titulado "Primeras etapas, el desierto habla", se adentra en el punto exacto donde la teoría se convierte en realidad. López revive la intensidad del arranque del Dakar y recorre los primeros cientos de kilómetros de competencia, donde la velocidad, la precisión y la lectura del terreno empiezan a definir el rumbo.

Con una trayectoria que lo posiciona como uno de los pilotos más exitosos de la historia del Dakar, bicampeón del Dakar en la categoría SSV (2021 y 2022), múltiples podios en distintas categorías y protagonista permanente en la elite del rally raid, "Chaleco" no solo repasa su reciente hazaña, sino que también proyecta el futuro en el Dakar 2026.

