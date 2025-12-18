"Chaleco" López se ilusiona en correr con su hijo en el futuro en vísperas de su 15° Dakar

Un nuevo y difícil desafío enfrentará en enero próximo Francisco "Chaleco" López (Red Bull / Can-Am) junto al navegante Alvaro León cuando enfrente su 15° Rally Dakar y se ilusiona en un futuro en la disciplina.

A los 50 años de vida, el piloto de motos, primero, y autos en la actualidad, no tiene metas definitivas con tres títulos dakarianos a su haber y con el objetivo puesto a 10 años más, cuando pretende correr con su hijo mayor, hoy de 8 años.

Así lo dio a conocer este jueves al mediodía durante la conferencia de prensa que ofreció en el Living de Chaleco en el Mall Sport, como es tradicional antes de partir a Arabia Saudita.

En esta nueva versión, Chaleco nuevamente irá tras los pergaminos sauditas luego de haber sido segundo en 2025, cuando quedó con un sabor amargo tras perder por una falla mecánica. Por eso esta séptima versión del Dakar en la arena saudí es una oportunidad para volver a luchar por lo más alto del podio en la categoría T4 para vehículos de serie modificados.

"En el Dakar lo primero que uno desea es terminar la carrera. Si se da la oportunidad de estar en el podio, se lucha por ello hasta el final. Acá no gana el más rápido, lo hace el que cuida la máquina en la medida de lo posible, cuando hay una estrategia según la ruta y cuando hay que apurar la marcha cuando se puede. Son muchas las variables en esta difícil y peligrosa prueba", comentó.

Y agregó que: "Hace poco cumplí 50 años. Tengo tres hijos y una esposa que me apoya en todo. Aún tengo hambre por continuar en este mundo de las carreras. Quizás el siguiente año (2027) compita en la categoría máxima, la T1, la de las camionetas, así que espero trabajar bien de aquí a un año para conseguir los apoyos necesarios", culminó.

Entre los adversarios que se encontrará López Contardo del total de 43 en la serie T4, figuran el portugués Alexandre Pinto, el estadounidense Brock Heger, el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, el brasilero Goncalo Guerreiro, los argentinos Manuel Andújar y Jeremías González, el francés Xavier de Soultrait y más de algún piloto local, quienes han avanzado muchísimo en el manejo de las pequeñas máquinas de 1.000cc turboalimentados.

En cuanto al recorrido, el total será de 7.994 kilómetros de los cuales 4.480 son de especiales, donde los pilotos deberán sortear pistas rápidas que alternan con tramos arenosos o rocosos hasta campos de dunas que se extienden por cientos de kilómetros, pasando por etapas XXL donde la resistencia y la estrategia serán la clave.

Por otro lado, en esta oportunidad los competidores todos ya no tendrán que soportar 48 horas corriendo sin asistencia, como asimismo tampoco entrarán al Empty Quarter, un lugar desértico y solitario que la mayoría teme.

A cambio habrá dos etapas de maratón. La primera semana tendrán una y la segunda semana la otra. En ambas no podrán contar con asistencia mecánica. Eso los obliga a cuidar las máquinas y los neumáticos.

En la primera pasarán una noche austera en el bivouac, tipo refugio, donde el apoyo se limitará a la asistencia que puedan recibir de sus compañeros (etapas 4 y 5). La etapa 6, la más larga del rally con 925 kilómetros (336 cronometrados), sumergirá a los participantes en un festival de arena y dunas antes del día de descanso en Riad (sábado 10). En total son 15 etapas.

Una segunda etapa maratón, estilo refugio, aumentará la presión sobre los aspirantes al título que estarán a 1.700 kilómetros de la meta. Para entonces, algunos pensarán que lo peor ya ha pasado, pero aún quedarán más de 1700 kms, incluyendo 762 de especiales. En las últimas etapas la navegación será muy compleja que puede traicionar a los avezados.