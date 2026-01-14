Cornejo cedió un puesto y De Gavardo trepó tras compleja décima etapa del Dakar

Este miércoles se desarrolló la décima etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, con dispar resultado para los motociclistas nacionales tras los 368 kilómetros de recorrido cronometrado.

José Ignacio Cornejo remató quinto (04h22'17''), a seis minutos y 34 minutos del sorpresivo ganador del día, el francés Adrien Van Beveren; quien fue secundado por el argentino Luciano Benavides (+04'04'') y el estadounidense Skyler Howes (+04'51'').

"Nacho", bajó un puesto, hasta el séptimo escalón de la clasificación general en categoría Moto GP (+1h00'35''), lejos de Benavides; el nuevo puntero gracias al tropiezo de Daniel Sanders.

El australiano llegaba como líder exclusivo de la general, pero sufrió problemas en su hombro después de desplomarse en un tramo y solo pudo completar la prueba gracias a la asistencia de Brabec.

Ruy Barbosa también tuvo una dura jornada, pues ocupaba un expectante tercer puesto en la categoría Rally 2, pero una brusca caída lo obligó a abandonar la etapa por dolor en el hombro.

Quien sí pudo tener una cosecha positiva fue Tomás de Gavardo, que trepó desde el lugar 20 al 17 de la general de Rally 2, luego de acabar 25° del día (05h 17' 21'').

De Gavardo se ubica a 06h32'32'' del líder Preston Campbell, con ventaja de apenas 3' 21'' del escolta Toni Mulec.

La undécima etapa que se disputará este jueves 15 de enero contará con 346 kilómetros de especial entre Bisha y Al-Henakiyah.