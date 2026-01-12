Francisco "Chaleco" López ganó un puesto en la general tras la octava etapa

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López escaló un puesto en la clasificación general de la categoría Rally Dakar 2026 luego de rematar en la quinta posición en la octava etapa de la Categoría SSV de la exigente prueba que se corre en Arabia Saudita.

El nacido en Teno completó los 483 kilómetros de especial en 5h09'35" para quedar a 5'20" del ganador de la prueba, el estadounidense Brock Heger.

En la clasificación general, López saltó del sexto al quinto lugar por el abandono del portugués Guerreiro con un crono total de 38h36'29", ubicándose a 1h50'01" del propio Heger y a una hora de la zona de podio.

Este martes se correrá la novena etapa con un recorrido entre Wadi ad Dawasir y el Campamento Refugio con 418 kilómetros de especial y 123 de enlace.