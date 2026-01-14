Francisco "Chaleco" López remató cuarto tras una exigente jornada en el Rally Dakar

Una intensa décima etapa vivió la delegación nacional en el Rally Dakar 2026. El experimentado Francisco "Chaleco" López no logró repetir su victoria de la jornada previa y remató en el cuarto lugar de la categoría SSV, tras completar los 420 kilómetros de especial entre el campamento refugio y la localidad de Bisha, en Arabia Saudita.

El curicano se mantuvo durante gran parte de la carrera a la caza de los punteros, pero debió conformarse con cruzar la meta fuera del podio. López marcó un crono de 5h27'34'', quedando a 9'22'' del ganador y líder de la clasificación general, el estadounidense Brock Heger.

Con este resultado, la distancia en la tabla acumulada se amplió. Francisco López quedó a 1h47'29'' del norteamericano. Más arriba en la general aparecen el también estadounidense Kyle Chaney y el francés Xavier de Soultrait, quienes completan el podio provisional de la serie.

Lucas del Río defiende el podio en Challenger

En la categoría Challenger, los chilenos tuvieron una actuación pareja. Ignacio Casale fue el mejor posicionado al obtener la sexta ubicación, llegando a 8'40'' del ganador del día, el neerlandés Paul Spierings. Con esto, el "Perro" se mantuvo séptimo en la clasificación global.

Por su parte, Lucas del Río finalizó octavo en la etapa. Lo relevante para el chileno es que logró sostener su tercer puesto en la tabla general, a 45'48'' del líder español Pau Navarro. Sin embargo, la lucha por el bronce se tornó crítica, ya que el argentino Nicolás Cavigliasso recortó distancias y presiona desde el cuarto lugar a falta de tres jornadas.

En la serie mayor, Coches Ultimate, Hernán Garcés ocupó el puesto 31° de la etapa y se ubicó en la casilla 28° de la acumulada, muy lejos del puntero, el catarí Nasser Al-Attiyah.

La acción continuará este jueves con la undécima etapa. Los pilotos deberán recorrer el trayecto entre Bisha y Al Henakiyah, el cual contemplará 346 kilómetros de especial cronometrada y 537 kilómetros de enlace.