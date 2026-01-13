Francisco "Chaleco" López sumó una victoria más a su trayectoria en el Dakar

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López sumó una nueva victoria a su trayectoria en el Rally Dakar al ganar este martes la novena etapa de la Categoría Challenger.

El nacido en Teno logró un tiempo de 4h23'43" para los 410 kilómetros de especial entre Wadi Ad Dawasir y el Campamento Base, sacando apenas 33" de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el sueco Johan Kristofferson.

Este resultado le valió a López mantenerse en la quinta posición con un crono total de 43h00'12", a 1h38'09" del líder de la competencia, el estadounidense Brock Heger, y a 36' del tercero, el portugués Monteiro.

Para este miércoles se espera la décima etapa entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con 371 kilómetros de especial y 47 de enlace.