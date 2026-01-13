Ignacio Cornejo tuvo una irregular jornada en el Dakar aunque se mantuvo top ten

El piloto chileno Ignacio Cornejo estuvo lejos de su mejor rendimiento en el Rally Dakar 2026 y este martes remató en la 19ª posición en la novena etapa de la exigente prueba que se corre en Arabia Saudita.

El nacido en Iquique registró un tiempo de 4h09'39" para los 418 kilómetros de especial que se corrieron entre Wadi Ad Dawasir y el Campamento Refugio para terminar a 23'57" del ganador, el español Tosha Schareina.

Si bien Cornejo cedió valioso tiempo, en la clasificación general se mantuvo en la sexta posición con un crono total de 38h14'27", a 1h05'10" del líder, el australiano Daniel Sanders.

Rui Barbosa, en tanto, remató en la jornada de hoy en la 22ª posición con un tiempo de 4h12'40 para ubicarse en la general en el puesto 13 con 41h08'00".

Mientras que Tomás de Gavardo terminó en la 35a posición con un tiempo de 4h34'41" para situarse en el casillero 30 de la general con un crono total de 45h18'39".

Para este miércoles se espera la décima etapa entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con 371 kilómetros de especial y 47 de enlace.