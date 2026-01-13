Tribunal entrega veredicto en caso Gatica

Tras 14 meses de juicio, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio inicio este martes, a las 10:18 horas, la audiencia de lectura del veredicto contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en el marco del estallido social de 2019.

El fallo, cuya lectura podría extenderse por un par de horas, se perfila como una pieza clave en la jurisprudencia sobre violaciones a los derechos humanos en Chile, con el Ministerio Público solicitando una pena de 12 años de cárcel para el otrora policía.

En las afueras del Centro de Justicia de Santiago se registra un ambiente de tensión, donde partidarios y detractores de los involucrados se han congregado bajo un estricto resguardo policial.

Por un lado, se vio entrar a la senadora Fabiola Campillai en apoyo a Gatica; mientras que el imputado llegó acompañado por parlamentarios electos del Partido Nacional Libertario.

La fricción en el sector alcanzó su punto máximo con la llegada del diputado Johannes Kaiser, quien fue duramente increpado por manifestantes, obligándolo a realizar un ingreso apresurado al recinto para evitar agresiones físicas.

Pese a la beligerancia verbal y la carga política de la jornada —considerando que Gatica es hoy diputado electo—, hasta el momento no se han reportado incidentes de violencia mayor, mientras el país aguarda la resolución judicial sobre uno de los casos más emblemáticos de la crisis de 2019.