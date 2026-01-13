Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.2°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Lucas del Río se mantuvo en posición de podio tras la novena etapa del Dakar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ignacio Casale, en tanto, se mantuvo en la séptima posición de la general.

Lucas del Río se mantuvo en posición de podio tras la novena etapa del Dakar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El piloto chileno Lucas del Río sostuvo su posición de podio en el Rally Dakar 2026 luego de una compleja novena etapa donde terminó en la décima posición de la Categoría Challenger.

El competidor nacional hizo un tiempo de 4h45'46" para los 410 kilómetros de recorrido que se corrieron entre Wadi Ad Dawasir y el Campamento Base, quedando a 36'49" del ganador de la prueba, el neerlandés Paul Spierings.

Este resultado le valió a Del Río mantenerse tercero en la clasificación general con un crono total de 41h44'37", a 57'34" del líder, el español Pau Navarro.

En tanto, el también chileno Ignacio Casale remató este martes en la novena posición con un crono de 4h39'55" para ubicarse séptimo en la general con un total de 42h50'32".

Para este miércoles se espera la décima etapa entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con 371 kilómetros de especial y 47 de enlace.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada