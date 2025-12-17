Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa están listos para enfrentar el Rally Dakar 2026

El 3 de enero comienza una nueva versión del Rally Dakar 2026, cita deportiva interplanetaria que tendrá presencia de importantes deportistas chilenos, entre ellos el Team Copec, donde en la categoría Motos contará con la cuarta participación de Tomás de Gavardo, y del debutante Ruy Barbosa, ambos pilotos chilenos que intentarán dejar el nombre del país en lo más alto del podio.

El oriundo de Huelquén, Tomás de Gavardo, correrá por cuarta vez la competencia, mientras que el debutante en Rally Cross Country, Ruy Barbosa, hace su estreno en lo que será su competencia más extrema hasta ahora, ambos en la categoría Motos Rally 2.

Arabia Saudita será nuevamente sede de la cuadragésima octava edición del Rally Dakar 2026, que se llevará a cabo entre el 3 y el 17 de enero. Conocida como una de las competencias más extremas del mundo, varios han sido los chilenos que han logrado destacar e incluso ganar esta prestigiosa carrera y los pilotos del Team Copec no buscan ser la excepción.

La ciudad de Yanbu, que ya se había hecho presente en la edición 2021 y 2024, vuelve a tomar protagonismo como el inicio y también el final de la carrera, con su característica cercanía al Mar Rojo y donde Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa buscan hacerse importantes con la bandera chilena.

Entre las principales novedades para la edición de este año, es que los competidores tendrán dos etapas maratón, sin asistencia externa y con campamento básico, rutas diferenciadas entre autos y motos para aumentar el desafío en la navegación, además de un recorrido más extenso y complejo, que mezclará dunas con piedras en algunas etapas clave.

El piloto de Huelquén e hijo de una leyenda dakariana como lo fue Carlo de Gavardo, vuelve por cuarta vez a la máxima exigencia en la categoría motos, donde el año pasado terminó 41 de la general y 31 en Rally 2.

"Estoy muy tranquilo y me siento muy bien preparado para ir a enfrentar mi cuarto Dakar. Siento que año a año voy avanzando y mejorando, y de eso se trata justamente, esto es un proceso que lleva tiempo y en el cual siento voy por un excelente camino, así que el primer objetivo es terminar la carrera, ojalá lo más adelante posible" señaló Tomás de Gavardo.