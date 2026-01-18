Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Aryna Sabalenka arrancó con victoria su presentación en el Abierto de Australia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La bielorrusa consiguió su victoria 101 en torneos de Grand Slam.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), comenzó con un triunfo su participación en el Abierto de Australia tras vencer a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (118° WTA) por 6-4 y 6-1.

La número uno del mundo logró su victoria 101 en torneos del Grand Slam y amplió su número de partidos ganados en lo que va de 2026, sumó su sexta victoria seguida tras las cinco que consiguió en Brisbane y que le dieron el trofeo.

La francesa, que debutó en Melbourne, fue la ganadora el año pasado del torneo de Sao Paulo, de categoría 250, y jugó por segunda vez el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año.

Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la china Zhuoxuan Bai (702°), quien superó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (47°) por 6-4, 2-6 y 7-6(10).

