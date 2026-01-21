Carlos Alcaraz derrotó a Hanfmann y se instaló en tercera ronda del Abierto de Australia

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) venció a Yannick Hanfmann (102°) por parciales de 7-6, 6-3 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia, y se instaló con solidez en la tercera ronda del torneo oceánico.

El primer set comenzó con dificultades para el murciano, puesto que sufriría un temprano quiebre de su servicio y el experimentado alemán se situó con una ventaja de 3-1. Sin embargo, el número uno del mundo sacó su chapa de favorito y se llevó la primera manga por 7-6.

Ya en el segundo y tercer set, el seis veces ganador de Grand Slam mostró un gran nivel sin darle ninguna chance a su rival de quebrarle el servicio.

Con este triunfo, Alcaraz seguirá su camino para levantar el único torneo de los grandes que falta en su vitrina y se medirá ante el francés Corentin Moutet (37°) por la tercera ronda.